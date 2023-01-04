3 січня війська РФ обстріляли українське прикордоння, зафіксовано понад 40 "прильотів", - Держприкордонслужба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"3 січня ворог наніс вогневе ураження із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгордська та Середино-Будська громади Сумщини й Новгород-Сіверська та Семенівська громада Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.
Семенівську громаду ворог зі сторони населених пунктів Сушани та Курковичі обстрілювали зі ствольної артилерії – 19 вибухів, та мінометів - 8 вибухів.
По прикордонню Новгород-Сіверськоі громади ворог гатив мінометами з боку села Случевськ – 6 вибухів.
Середино-Будська територіальна громада перебувала під мінометним вогнем ворога з району села Грудська – 4 вибухи.
По прикордонню Зноб-Новгородської громади росіяни двічі цілили мінометами – 6 прильотів зафіксовано з району населених пунктів Зноб та Біла Берізка.