3 січня війська РФ обстріляли українське прикордоння, зафіксовано понад 40 "прильотів", - Держприкордонслужба

Російські військові обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей зі ствольної артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"3 січня ворог наніс вогневе ураження із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгордська та Середино-Будська громади Сумщини й Новгород-Сіверська та Семенівська громада Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.

Семенівську громаду ворог зі сторони населених пунктів Сушани та Курковичі обстрілювали зі ствольної артилерії – 19 вибухів, та мінометів - 8 вибухів.

По прикордонню Новгород-Сіверськоі громади ворог гатив мінометами з боку села Случевськ – 6 вибухів.

Середино-Будська територіальна громада перебувала під мінометним вогнем ворога з району села Грудська – 4 вибухи.

По прикордонню Зноб-Новгородської громади росіяни двічі цілили мінометами – 6 прильотів зафіксовано з району населених пунктів Зноб та Біла Берізка.

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