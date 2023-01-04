Луганчани, мобілізовані до армії РФ, планують здаватися, - Генштаб

Жителі окупованої Луганщини, яких мобілізували до російської армії, збираються в разі прориву ЗСУ здаватися в полон.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Military Media Center.

"У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон", - сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, 3 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем українських захисників, і тепер логістика окупантів значно ускладнилась.

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