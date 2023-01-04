Нам вдалося зірвати плани ворога, але РФ не відмовилась від намірів захопити Донеччину, - Сирський

Українським захисникам вдалося зірвати плани окупантів щодо захоплення Соледару та оточення Бахмуту у 2022 році. Проте росіяни не відмовились від прагнення захопити усю Донецьку область.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу - захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня", - сказав він.

При цьому, за словами Сирського, росіяни не відмовилися від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Так, наступальне угруповання ворожих військ продовжує повзучий наступ у регіоні. Численні штурми українських позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала.

До того ж, незважаючи на те, росіяни мають перевагу в озброєнні та військових на найгарячіших ділянках фронту, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у України.

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