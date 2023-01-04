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У Дніпрі демонтували знаковий пам’ятник радянської доби

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У Дніпрі демонтували знаковий пам’ятник радянської доби
4 січня у Дніпрі демонтували радянський пам’ятник Юхимові Пушкіну, відомий як "Танк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо "Свобода".

4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як "Танк" – знаковий пам’ятник радянської доби. Його зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, пам’ятник не має історичної й художньої цінності. Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А звідки відомо що це саме ТОЙ танк? Я років кілька тому сперечався з одним таким - "з піною коло рота" те саме доводив стосовно танка в Чернігові Питаю:
    - Коли був звільнений Чернігів?
    - В сентябре 1943-го!
    - А танки Т-34-85 були прийняті на озброєння в січні 1944 року На постаменті стоїть саме Т-34-85
  • vuiko dobrui
    в Полтаві спочатку прокацапського мера-регіАнала потрібно як мінімум посадити ...
  • vuiko dobrui
    так звичайно !!! бо це символ червоножопого, комуно-нацистького, кацапо-совкового лайна, біонепотребу !!! символ окупації України !!! .



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