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Росія відправила в похід океанами фрегат з "Калібрами" та гіперзвуковими "Цирконами". Проводжав Путін

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Росія відправила в похід океанами фрегат з "Калібрами" та гіперзвуковими "Цирконами". Проводжав Путін
Російський диктатор Володимир Путін дистанційно взяв участь у старті походу фрегата "Адмірал Горшков", оснащеного гіперзвуковими ракетами "Циркон", світовими океанами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам та Середземному морю. Під час походу "Адмірал Горшков" відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет "Циркон", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За словами командира корабля Ігоря Крохмаля, перед походом фрегатом пройдено "повний цикл підготовки".

"На корабель завантажено боєкомплект ракет "Циркон", Калібр", засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії. Екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби", - сказав Крохмаль.

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Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак повідомлялося, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

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Топ коментарі

  • baba parasya
    rus - ni, peace - da
  • Randall Flag da70119e
    Ох, щось мені підказує, що скоро цей горшок приєднається по підводного угруповання кацапів.
  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Та коли вже пристрелять цього божевільного..Не дає спати спокійно цілій планеті. Треба,блін,ракетами мірятись і людей вбивати.
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