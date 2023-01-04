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Версія, що ЗСУ вирахували росіян у Макіївці за телефонами, - смішна, - Східне угруповання військ

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Версія, що ЗСУ вирахували росіян у Макіївці за телефонами, - смішна, - Східне угруповання військ
Фото: Reuters
Версія росіян про те, що знищення їхніх військових у Макіївці сталося нібито через "використання ними мобільних телефонів" є смішною. Насправді ж окупанти просто не змогли приховано розмістити мобілізованих, а ЗСУ встановили ціль.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але виглядає ця версія дещо смішно. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені, у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки - то це дуже слаба відмазка", - сказав Череватий.

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Він зазначив, що це була помилка росіян. І висловив впевненість, що зараз у РФ займаються пошуком винних.

"Зрозуміло, що не це (використання телефонів. - Ред.) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити скритно цей особовий склад. Чим скористались ми, дорозвідавши ціль потужно і знищивши її", - пояснив Череватий.

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Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Бачу всі так насміхаються над кацапами, вказують на їх помилки, вчать їх як треба, як не треба.. не треба їм підказувати. Чим більше помилок вони роблять, тим краще.
  • Володимир Ліпко
    кацапня не може признати,що в днр є люди.
  • The Fifth Third
    та нехай російські версії будуть смішними

    навіщо їх критикувати ?

    робіть мовчки своє, а хвалитися потім будете, ще прийдеться довго воювати
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