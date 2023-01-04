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14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті

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14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті
Чотирнадцять чоловіків призовного віку з різних регіонів України, які мали наміри поза пунктами пропуску залишити територію України, затримали прикордонники Мукачівського загону 3 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За інформацією відомства, більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей.

"Двоє осіб приїхали із Дніпропетровщини, ще двоє з Харківщини, та по одному - із Запорізької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Херсонської областей, решта затриманих - закарпатці", - йдеться у повідомленні.

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П'ять чоловіків затримали прикордонники відділу "Яблунівка".

"Також правопорушники намагалися порушити державний рубіж на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби "Вилок", "Ділове", "Лужанка", "Тячів" та "Дякове". Прикордонні наряди від цих підрозділів зупинили дев’ятьох порушників кордону", - йдеться у повідомленні.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. За спробу незаконного перетинання державного кордону України на затриманих склали протоколи. Справи скерували до суду.

14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті 01
14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті 02

Топ коментарі

  • Sergey Azarov 5d9b59a6
    Там з окупованих територій,через рашку виїхали майже всі "патріоти".
    А тепер розказують мені на сайті,як їхні родичі з бердянська і мелітополя повстраювалися по германіям і повертатися не збираються.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Заборону на виїзд чоловіків треба скасовувати. Війну не виграти, якщо у нас така ж ідеологія як у Московії. Чотири рази ухилист ставки взагалі на патріотизм не робить.
  • master dron
    А чому про наш новий " закон" од зелених, номер 1487 не пишемо? Там такі " перли", Північна Корея відпочиває.
    Заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання, призив 16річних, повістки тепер роздаватимуть робітникам керівники придприємств, зобов'язання здавати в воєнкомат чоловіків-пацієнтів стаціонара, зобов'язання повідомляти про потенційних рекрутів , якщо звернувся до центру зайнятості, повістки через Дію, і ще " перл", якщо повістки не отримав, мусиш сам звернутися до воєнкома.
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