14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті

Чотирнадцять чоловіків призовного віку з різних регіонів України, які мали наміри поза пунктами пропуску залишити територію України, затримали прикордонники Мукачівського загону 3 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За інформацією відомства, більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей.

"Двоє осіб приїхали із Дніпропетровщини, ще двоє з Харківщини, та по одному - із Запорізької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Херсонської областей, решта затриманих - закарпатці", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба

П'ять чоловіків затримали прикордонники відділу "Яблунівка".

"Також правопорушники намагалися порушити державний рубіж на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби "Вилок", "Ділове", "Лужанка", "Тячів" та "Дякове". Прикордонні наряди від цих підрозділів зупинили дев’ятьох порушників кордону", - йдеться у повідомленні.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. За спробу незаконного перетинання державного кордону України на затриманих склали протоколи. Справи скерували до суду.



