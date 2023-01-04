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Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок

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Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок
Європейський Союз більше не може дозволити собі, щоб його рішення блокували окремі держави-члени, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Голосування кваліфікованою більшістю може призвести до більш справедливих ... результатів для всіх нас. Ми повинні бути здатні діяти ефективно і швидко", - сказала Бербок на конференції в столиці Португалії Лісабоні.

Бербок зазначила, що країни ЄС часто не в змозі навіть підготувати проєкт пресрелізу, "тому що вони не можуть домовитися про однакові формулювання".

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Топ коментарі

  • ghfhg jhjh
    просто ЄС самі собі насрали в штани коли прийняли процедуру одноголосного затвердження,зробили б умовно, 75 відсотків за,значить прийнято,і тоді ніякі мадяри навіть би не бухтіли...
  • Валентин Коваль
    І ООН те саме -- одна краіна може заблокувати рішення 200 краін .
  • Panda Freeav
    ось так зараз собі Мадярщина насере на голову) перероблять статут, що більшістю затверджуються рішення, і буде орбан сосати у путіна, по черзі, з лукашенко
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