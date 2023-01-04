Україна планує навесні великий контрнаступ. Бої будуть "найспекотнішими", - Буданов

Навесні Україна планує "серйозний" контрнаступ, і бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Тоді [ми побачимо більше] звільнень територій та завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", - заявив він.

Начальник ГУР подякував американцям та іншим союзникам за всю допомогу і попросив їх продовжувати підтримувати Україну.

"Я обіцяю, що тепер це (ймовірно, має на увазі перемогу над окупантами. - Ред.) не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ", - звернувся Буданов до союзників.

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Глава ГУР очікує, що найближчим часом США відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley: "Ми на них чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно збільшить боєздатність наших підрозділів".