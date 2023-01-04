Україна планує навесні великий контрнаступ. Бої будуть "найспекотнішими", - Буданов
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Тоді [ми побачимо більше] звільнень територій та завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", - заявив він.
Начальник ГУР подякував американцям та іншим союзникам за всю допомогу і попросив їх продовжувати підтримувати Україну.
"Я обіцяю, що тепер це (ймовірно, має на увазі перемогу над окупантами. - Ред.) не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ", - звернувся Буданов до союзників.
Глава ГУР очікує, що найближчим часом США відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley: "Ми на них чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно збільшить боєздатність наших підрозділів".