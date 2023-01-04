Немає одного виду зброї, яким можна виграти цю війну, потрібен комплексний підхід до поставок, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Україні потрібна та зброя і в тій кількості, про яку говорив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це оборонне і наступальне озброєння в комплексі, адже чимось одним війну виграти неможливо.

Таку думку висловив народний депутат "Голосу", який боронить Південь, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібна наступальна зброя: артилерія, РСЗВ, танки, снаряди. Бо немає такої зброї, якою однією можна виграти війну. Саме тому потрібно підходити комплексно. Нам потрібна та зброя, про яку говорив Головнокомандувач ЗСУ і приблизно в тих цифрах, які він озвучив", - деталізує захисник Півдня.

Оборонна зброя так само потрібна, вона захищає не лише міста, які мають функціонувати і тримати економіку, а й обʼєкти оборонного комплексу та критичної інфраструктури і стримування ворога.

"Системи Patriot - це оборонна зброя, щоб закрити небо, не дати противнику взяти панування в повітрі і не допустити його просування. Як правило, просування ворога йде за підтримки авіації і ракетних обстрілів. Також це питання про надійність і стійкість країни: економіки, обʼєктів критичної інфраструктури, оборонного комплексу. Так ми зможемо забезпечити роботу всієї країни за принципом "все для фронту, все для перемоги", - наголосив представник "Голосу".

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