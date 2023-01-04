Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі дозволяється продаж лише тих смартфонів, ноутбуків та планшетів, на яких встановлені програми контролю.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком в Маріуполі. Тепер всі нові смартфони мають бути з переустановленими програмами Яндексу, ISQ, антивірусом Касперського та помічницею "Маруся"

Що там далі по Орвелу, є спеціалісти?

Ще недавно ми сміялись щодо повернення в ІТ-минуле. Саме "аська" наводилась, як приклад рудимента. Та вона стала реальністю. Взагалі русня має окремий талан щодо втілення самих диких саркастичних припущень на повному серйозні", - йдеться в повідомленні.

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