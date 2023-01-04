Новини • Агресія Росії проти України

Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко

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Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі дозволяється продаж лише тих смартфонів, ноутбуків та планшетів, на яких встановлені програми контролю.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком в Маріуполі. Тепер всі нові смартфони мають бути з переустановленими програмами Яндексу, ISQ, антивірусом Касперського та помічницею "Маруся"
Що там далі по Орвелу, є спеціалісти?

Ще недавно ми сміялись щодо повернення в ІТ-минуле. Саме "аська" наводилась, як приклад рудимента. Та вона стала реальністю. Взагалі русня має окремий талан щодо втілення самих диких саркастичних припущень на повному серйозні",  - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    та не було жодної блокади так званогочленінграда - то све міф червоної, комуно-кацапської пропаганди !!! такий же міф як і видумана кацапами "вов" - червоножопі огранізували геноцид жителів членіграда спеціально, подібно до Голодомору українців у 1932-33 роках !!!
  • Пупочный войлок
    А начпуя тамтешнім мешканцям та всрата аська? З ким їм там переписуватися? Ось так, чисто поміркувати - в мирний час, коли там була Україна, вона там нікому і в йух не впала, спитай на вулиці, що то таке, 9 з 10 скажуть що в душі не іпуть що це, а 1 скаже, що пам'ятає це гівно мамонта але не користується ним вже років 15.
    Після того, як прийшли бруднодупі, теж не ясно, з ким ті маріупольці, які там ще залишилися, повинні нею спілкуватися - один з одним?
    Ну, а якщо поліцаї вимагають, щоб стояла - хай собі стоїть, головне відібрати в неї всі дозволи та випиляти її з бекграунду, тоді ніякої шкоди від неї не буде.
  • Krotow
    Какой ещё ICQ? Какой Яндекс? Пусть вводит чебурнет и отнимает всем компьютеры и смартфоны. В интернет только с предварительным заказом и проверкой личности в определённое время в местное отделение гестапоФСБ.
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