Україна буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики, – Шмигаль

Україна планує активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики та будувати децентралізовану енергосистему, щоб вона була менш уразливою до ворожих нападів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Актуальними залишаються плани декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш нагальними", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд активніше використовуватиме потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

"Російські атаки штовхають нас до докорінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш уразливою до ворожих нападів. Йдеться про створення мініелектростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти. Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна стане лідером в побудові сучасної зеленої енергетики.