Порівнювати вартість дронів та ракет, якими їх збивають, некоректно, - Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ вважають некоректним порівнювати вартість іранських дронів, за допомоги яких Росія атакує українців, із вартістю ракет, якими їх збивають.

Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Ігната, якщо є загроза для життя, то люди будуть використовувати все, щоб її зберегти.

"Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", - сказав речник ПС.

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Він зазначив, що ракети, які використовує Україна, є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати і піднімати авіацію, щоб захищатися.

"А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО і авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, то будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно", - резюмував Ігнат.

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Нагадаємо, раніше New York Times написала, що українські воїни використовували зенітні установки та стрілецьку зброю для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed-136, проте через нічні атаки ЗСУ почали використовувати авіацію та ракети систем протиповітряної оборони.