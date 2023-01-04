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Порівнювати вартість дронів та ракет, якими їх збивають, некоректно, - Повітряні сили

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Порівнювати вартість дронів та ракет, якими їх збивають, некоректно, - Повітряні сили
У Повітряних силах ЗСУ вважають некоректним порівнювати вартість іранських дронів, за допомоги яких Росія атакує українців, із вартістю ракет, якими їх збивають.

Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Ігната, якщо є загроза для життя, то люди будуть використовувати все, щоб її зберегти.

"Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", - сказав речник ПС.

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Він зазначив, що ракети, які використовує Україна, є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати і піднімати авіацію, щоб захищатися.

"А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО і авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, то будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно", - резюмував Ігнат.

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Нагадаємо, раніше New York Times написала, що українські воїни використовували зенітні установки та стрілецьку зброю для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed-136, проте через нічні атаки ЗСУ почали використовувати авіацію та ракети систем протиповітряної оборони.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    Порівнювати, може й не коректно, але є купа ідіотів, які до цих дронів ставляться легковажно!
    Захисникам нашого неба і іншим підрозділам ЗСУ подяка і слава!
  • vuiko dobrui
    апсолютно вірно !!! до вартості цього шахеда ще треба додати вартість обʼєкту на якій він націлений - ТР, газові, водонасосні станції, цеху якось підприємства з обладнанням, житлового будинку + вартість життя уукраїнців, яку взагалі не можна виміряти грошима - життя людини безцінне.
  • And And
    Ракети НАСАМС коштують нуль гривень, їх десятки тисяч накоплено одиниць, це ракети серії - AIM-120 - А,B,C5, вироблені ще в 90-і роки, вони давно зняті з озброєння і чекають утилізації. Це безкінечна зброя. Тим не менше ці ракети новіші за наші радянскькі С-300, Буки...
    Сьогодні США використовують ракети серії C7,D.
    Журналісти, в тому числі NYT, не розбираються. Це все таки не віськовий журнал.
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