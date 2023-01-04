НАБУ оголосило в розшук суддю Вищого адміністративного суду України Масло, підозрювану у недекларуванні 7,8 млн грн

НАБУ розшукує суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, з січня 2023 року за дорученням Керівника САП детективи НАБУ і прокурори САП повідомили судді Вищого адміністративного суду України про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Оскільки місцеперебування служительки Феміди не встановлено, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135, ст.278 КПК України.

"За даними слідства, суддя була зобов'язана, але не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року. Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ.

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