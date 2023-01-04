Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на COVID-19, - хакери
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Зеркало".
Хакери виклали у відкритий доступ понад 70 електронних варіантів довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків та його сина Миколи.
Довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року. Майже всі вони були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним (до вересня 2021 року було достатньо одного тесту, після - треба було здавали два і більше). Довідки видавали також на ім'я сина Лукашенка. З них можна зробити висновок, що батько брав його із собою на більшість зустрічей з Путіним. Офіційно це не афішувалося.
Довідки містять ряд нестиковок. Зокрема, у результатах тестів Лукашенка трапляються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи Лукашенка - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).
Крім того, Олександр і Микола Лукашенки нерідко отримували довідки в один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу і видачі документа залишався колишнім.
У багатьох довідках збігаються час тестування і час видачі довідки, хоча для отримання результату ПЛР-тесту потрібен час. Як мінімум в одному документі дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування.
Таким чином, "Об'єднаний штаб опору" припустив, що насправді Лукашенко міг не здавати ці ПЛР-тести.
Нагадаємо, Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. За його словами, в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу. Путін натомість після початку пандемії різко скоротив кількість контактів і особистої участі в заходах.