Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на COVID-19, - хакери

Білоруські хакери з "Об’єднаного штабу спротиву" повідомили про злам медичного центру управління справами президента РБ. Вони оприлюднили результати тестів на коронавірус, які нібито здавали Лукашенко та його син Микола. Тести можуть бути фальшивими.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Зеркало".

Хакери виклали у відкритий доступ понад 70 електронних варіантів довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків та його сина Миколи.

Довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року. Майже всі вони були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним (до вересня 2021 року було достатньо одного тесту, після - треба було здавали два і більше). Довідки видавали також на ім'я сина Лукашенка. З них можна зробити висновок, що батько брав його із собою на більшість зустрічей з Путіним. Офіційно це не афішувалося.

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Довідки містять ряд нестиковок. Зокрема, у результатах тестів Лукашенка трапляються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи Лукашенка - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).

Крім того, Олександр і Микола Лукашенки нерідко отримували довідки в один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу і видачі документа залишався колишнім.

У багатьох довідках збігаються час тестування і час видачі довідки, хоча для отримання результату ПЛР-тесту потрібен час. Як мінімум в одному документі дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування.

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Таким чином, "Об'єднаний штаб опору" припустив, що насправді Лукашенко міг не здавати ці ПЛР-тести.

Нагадаємо, Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. За його словами, в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу. Путін натомість після початку пандемії різко скоротив кількість контактів і особистої участі в заходах.

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