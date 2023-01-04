Новини • Війна

ЄС зробив все можливе для зупинення війни Росії проти України, але Путін просто хоче знищити сусідню державу, - Бербок

6 00236
ЄС зробив все можливе для зупинення війни Росії проти України, але Путін просто хоче знищити сусідню державу, - Бербок
Європейський союз зробив все можливе, щоби зупинити війну в Україні, але у президента Росії Володимира Путіна немає нічого іншого на думці, окрім як знищити сусідню країну.

Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За її словами, позиція Путіна є причиною того, чому "важливо продовжувати постачання зброї, щоб Україна могла захистити себе і захистити життя людей".

Крім того, міністерка наголосила, що ЄС більше не може дозволити собі блокування рішень окремими країнами-членами. "Ми повинні бути здатні діяти ефективно та швидко", - цитує слова Бербок на конференції агентство Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ben23
    Наконец-то кто-то озвучил его настоящую цель.
  • Stanislav Bryzhyk
    Знищити, знищити.
    На окупованих землях повним ходом йде одночасно і голодомор, і виселення українців з заселенням в їхні домівки ісконна узкіх бидлобурят, і фільтрація, і тортури. Весь комплекс скрєпних розваг. Сто років назад це все вже було.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нарешті на дев'ятому році війни шось починає доходити і то далеко не до всіх світових лідерів та політиків...Нажаль...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини