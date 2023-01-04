ЄС зробив все можливе для зупинення війни Росії проти України, але Путін просто хоче знищити сусідню державу, - Бербок

Європейський союз зробив все можливе, щоби зупинити війну в Україні, але у президента Росії Володимира Путіна немає нічого іншого на думці, окрім як знищити сусідню країну.

Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За її словами, позиція Путіна є причиною того, чому "важливо продовжувати постачання зброї, щоб Україна могла захистити себе і захистити життя людей".

Крім того, міністерка наголосила, що ЄС більше не може дозволити собі блокування рішень окремими країнами-членами. "Ми повинні бути здатні діяти ефективно та швидко", - цитує слова Бербок на конференції агентство Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок