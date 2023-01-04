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Більшість українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,- ЧЕСНО

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Українці виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, заборону балотуватися знову, а також розслідування діяльності кожного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "ЧЕСНО".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.

"14% українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, 10,5% - за дострокове позбавлення повноважень та заборону балотуватись знову, 11% - за проведення люстрації та заборону обіймати державні посади, 17% - українців вимагають від правоохоронців розслідувати діяльність кожного окремо і перевірити на факти держзради, а 39% - за все вище перелічене", - йдеться в повідомленні. 

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Більшість українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,- ЧЕСНО 01

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Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в Прибалтійских країнах.
    1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
    2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
    3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
  • Liliana Volhovska
    Якщо заборонять про російські партії, тоді хто з "слугами " буде голосувати за "потрібні закони"? при цьому обовязково не забути, ставити пафосні реторичні питання як у конгресі - " А ви запитайте у метерів загиблих, що для них справедливий мир?"
  • mrSmith
    Доки є зеленськи, агрохімії, ермаки, татарови, та їх вірні сраколизи, думка людей нікому не цікава.
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