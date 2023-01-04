За порушення комендантської години затримати не можуть, лише перевірити, - Нацполіція

Працівники поліції не затримують громадян саме за порушення комендантської години. Зробити це можуть, лише якщо громадянин перебуває в розшуку або має зброю чи заборонені речовини.

Про це повідомила на брифінгу речниця Національної поліції України (НПУ) Мар’яна Рева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Конкретно за те, що людина порушила комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, і якщо все гаразд, то відпускають", - сказала речниця.

Представниця НПУ пояснила, що поліцейські насправді затримують людей тільки тоді, коли для цього є певні причини, тобто, якщо під час перевірки особи поліція розуміє, що громадянин знаходиться у розшуку, або якщо у особи під час поверхневої перевірки виявляють небезпечні заборонені препарати чи заборонені вибухонебезпечні пристрої, зброю і так далі.

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"У цих випадках людина дійсно може бути затримана. Але коли ми говоримо про порушників комендантської години, то ми таких людей перевіряємо, виявляємо і, якщо у людини все гаразд із документами, і якщо у людини немає проблем із законом, то звісно, цих людей відпускають", - розповіла Рева.

Раніше повідомлялося, що в новорічну ніч поліція зафіксувала дещо більше сотні випадків порушення комендантської години, понад 60 з них - у Києві.

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