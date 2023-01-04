У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. ПЕРЕЛІК
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Кияни з середи, 4 січня, зможуть здати на утилізацію живі новорічні ялинки. Їх перероблять на щепу та використають для мульчування.
Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Дерева приймають на утилізацію до 31 січня 2023 року. У спеціальних пунктах їх подрібнюють та готують до подальшого використання. Надалі цю щепу використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Це допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберігає водний баланс.
Здати ялинки можна за адресами:
- КП УЗН Голосіївського району - просп. Голосіївський, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);
- КП УЗН Дарницького району - вул. Тростянецька, 58-А (пн.-нд. 07:00-17:00);
- КП УЗН Дарницького району - фітнес-парк біля озера Лебедине (пн-нд 07:00-17:00);
- КП УЗН Деснянського району - вул. Електротехнічна, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);
- КП УЗН Дніпровського району - просп. Визволителів, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-нд 8:00-13:00);
- КП УЗН Оболонського району - просп. Степана Бандери, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);
- КП УЗН Печерського району - вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);
- КП УЗН Подільського району - вул. Анатолія Кузнецова (колишня вул. Дмитрівська), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);
- КП УЗН Святошинського району - вул. Жмеринська, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);
- КП УЗН Солом’янського району - вул. Новопольова, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);
- КП УЗН Шевченківського району - пров. Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);
- КП "Дарницьке ЛПГ" - Дарницьке лісництво, Бориспільське шосе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);
- КП "Дарницьке ЛПГ" - Дніпровське лісництво, просп. Броварський, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)
- КП "Дарницьке ЛПГ" - Білодібровне лісництво, вул. Радистів, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);
- КП "Дарницьке ЛПГ" - Микільське лісництво, квартал № 35 (пн.-пт. 08:00-17:00);
- КП "Дарницьке ЛПГ" - Броварське лісництво, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);
- КП "ЛПГ "Конча-Заспа" - вул. Генерала Матикіна, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).