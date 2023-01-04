Польща затвердила купівлю 116 танків Abrams для Варшавської танкової дивізії
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Віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міноборони Польщі.
"Сьогодні я затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams. Танки будуть спрямовані на Весолу (база Варшавської танкової бригади. - Ред.) і посилять Військо Польське", - заявив Блащак.
Про те, що Польща має намір купити у США 116 танків Abrams замість відправлених в Україну T-72 радянського виробництва, стало відомо в липні. На початку грудня угоду схвалили в Державному департаментів США.
Зняті в США з озброєння танки Abrams покликані компенсувати нестачу бронетехніки, яка виникла у Польщі після того, як вона передала ЗСУ 240 модифікованих танків радянського виробництва Т-72.