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Польща затвердила купівлю 116 танків Abrams для Варшавської танкової дивізії

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Польща затвердила купівлю 116 танків Abrams для Варшавської танкової дивізії
Віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міноборони Польщі.

"Сьогодні я затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams. Танки будуть спрямовані на Весолу (база Варшавської танкової бригади. - Ред.) і посилять Військо Польське", - заявив Блащак.

Про те, що Польща має намір купити у США 116 танків Abrams замість відправлених в Україну T-72 радянського виробництва, стало відомо в липні. На початку грудня угоду схвалили в Державному департаментів США.

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Зняті в США з озброєння танки Abrams покликані компенсувати нестачу бронетехніки, яка виникла у Польщі після того, як вона передала ЗСУ 240 модифікованих танків радянського виробництва Т-72.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Так, але чомусь "барига" цим питанням займався і підняв таких біля 700 танків, частину з яких модернізував і зробив "Булатами", частину т-80 відремонтували і дали десантникам, частину Т-72 поставили в строй, привозячи з росії ліві ричаги, яких не вистачало і не робили в Україні, а привозили "Свинарчуки", яких "розкатали", як "бариг". Кожна бабка розповідала перед виборами за "свинарчуків", які крім ричагів привозили і кластрони.То що, хозяйські молоді хлопчики із Кривого Рога цього зробити не можуть? А як гарно розповідали, а як гарно обсирали тих, хто це зробив.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Батальон монако міг перерахувати свої витрати на відпочинок за місяць, і наші Воїни були б вже під таганрогом.
  • Liliana Volhovska
    Ну і навіщо? Можна ж "просто посмотрэть Путину в глаза" , тільки інвесторів з Польщі відлякують.
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