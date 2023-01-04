Під Бахмутом - справжні поля мертвих тіл, - Буданов
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Російські окупанти, які місяцями інтенсивно атакують Бахмут, буквально завалюють там лінію фронту трупами своїх солдатів.
Про це після відвідин Бахмута голова військової розвідки Кирило Буданов розповів ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Канал зазначає, що побачене "вразило його".
Начальник Головного управління розвідки сказав інтерв'юеру, що "там справжні поля мертвих тіл".
"Бійці показали мені сектор, де трупи звалені в купу, прямо як у кіно. Сотні трупів просто гниють у відкритому полі. Місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни. Коли російські війська атакують на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття як щит. Але це не працює", - розповів він.