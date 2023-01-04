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У Криму планують відраховувати студентів з академборгами, які підлягають мобілізації, - Центр національного спротиву

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У Криму планують відраховувати студентів з академборгами, які підлягають мобілізації, - Центр національного спротиву
В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації. Так званим "університетам" прийшла "директива", аби вони відраховували студентів з академічними боргами, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові триває підготовка до нової хвилі мобілізації. В її межах так званим "університетам" прийшла директива відрахувати всіх студентів 3-5 курсів, які підлягають мобілізації, та мають академічну заборгованість", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зауважили, що зазвичай студенти здають борги до початку нової сесії, а керівництво навчальних закладів закриває на це очі.

Проте нині ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, адже навчання в університеті дає відстрочку від мобілізації.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Мамусі і татусі тявкали, що не треба їм війн НАТО, то тепер нехай дітей на війну ***** відправляють!
  • Urs
    та я бы всех отчислял. Отличников можно сразу назначать командирами отделений.
  • irenka ko
    О, дітки вже почали платити за гріхи своїх батьків-зрадників.
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