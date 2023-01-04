Росіяни знову обстріляли з важкої артилерії Нікополь: одну людину поранено, пошкоджено до 20 будинків

Дніпропетровщину обстріляли з важкої артилерії Нікополь.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю. Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку. Пожежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.

Наслідки атаки ще уточнюються.

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