Путін відповідає на дипломатію посиленням жорстокості, - Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок не бачить бажання російського керівництва завершувати війну в Україні за допомогою дипломатії та закликає до продовження всебічної підтримки України, доки це буде потрібно.

Про це дипломат заявила в інтерв’ю Table Media, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, російський президент відповідає на дипломатичні зусилля "все більшим і більшим насильством, …адже Путін слідує імперіалістичній ідеї, згідно з якою міжнародні угоди діють лише доти, доки вони йому корисні".

Бербок нагадала, що спроби переконати господаря кремля припинити війну тривають уже десять місяців. Наразі очільниця німецької дипломатії констатує: "На жаль, попри всі міжнародні зусилля, не видно, що Путін планує припинити свої жорстокі атаки у 2023 році". Вона скептично ставиться також до ідеї перемир’я, адже відсутність війни аж ніяк не означає мир, наголошує Бербок.

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"З прикладу з окупованих Росією територій ми знаємо, до чого призведе те, що дехто зараз називає компромісом: наражати жінок на зґвалтування, чоловіків на вбивства та тортури, дітей на викрадення. Свідченням цього є такі звільнені міста, як Буча, Ізюм, Балаклія", - сказала Бербок.

Глава німецького МЗС підкреслила, що не могла уявити жорстокість російської агресії та нагадала про Маріуполь, що зрівняли із землею, а також смерті, страждання та руйнування, що й далі спричиняє російська армія в Україні.

президент рф почав цю загарбницьку війну і тільки він може її зупинити, сказала Бербок. Вона повторила слова, які часто вживають західні політики: "Якщо Росія припинить бомбардування і відкличе своїх солдатів, у нас буде мир. Якщо Україна перестане воювати, України більше не буде".

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Попри всі розчарування Бербок запевнила, що дипломатичні зусилля щодо встановлення миру тривають "нон-стоп з 24 лютого". А уряд і народ Німеччини будуть підтримувати Україну, доки це буде потрібно. За словами представниці уряду ФРН, вона ніколи досі не відчувала такої солідарності.

"Ми сильніші за війну Путіна", - підсумувала Бербок.