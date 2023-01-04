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Генштаб підтвердив удар по позиціях росіян у Токмаку

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Генштаб підтвердив удар по позиціях росіян у Токмаку
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по позиціях російських окупантів у Токмаку Запорізької області, який було здійснено 3 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Здоровʼя погібшим і харошева настроєнія.
  • Перехватчик
  • Вася Шевченко f77d76ba
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