Генштаб підтвердив удар по позиціях росіян у Токмаку

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по позиціях російських окупантів у Токмаку Запорізької області, який було здійснено 3 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - йдеться в повідомленні.

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