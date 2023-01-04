Колишнього керівника херсонського комунального підприємства судитимуть за держзраду, - прокуратура

Херсонською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із комунальних підприємств м. Херсона за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Херсонської області.

"Слідством встановлено, що обвинувачений під час окупації регіону співпрацював з представниками країни-агресора. Він надавав своїм підлеглим вказівки щодо направлення спеціальної господарської техніки комунального підприємства для її використання окупаційними військами в облаштуванні їх оборонних позицій навколо Херсона", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він закликав працівників підприємства до участі в організованих представниками РФ масових заходах. За його вказівкою з адміністративної будівлі комунального підприємства було знято Державний прапор України та вивішено прапор держави-агресора.

Наразі обвинуваченого оголошено у розшук.

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