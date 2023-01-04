Рішення в постанові Дунди щодо позбавлення мандатів не є конституційним і нардепи ОПЗЖ відновлять свій статус через суд, - "слуга народу" Подгорна

Нардеп "Слуги народу" Вікторія Подгорна пояснила, чому відмовилася підписатися під зверненням про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій, яке підготував її колега по фракції Олег Дунда. Вона вважає, що запропонована постанова не є конституційною і з легкістю може бути оскаржена, зокрема в Європейському суді з прав людини. Натомість, з її слів, в Раді ще з червня є законопроєкт, який вирішує це питання у конституційному полі.

Про це Вікторія Подгорна розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Олег Дунда намішав туди (у своєму зверненні. – Ред.) всі існуючі постанови і законопроєкт Кабінету Міністрів. І мене вкрай здивувало, що серед постанов були постанови депутата Мамки і депутатки Плачкової, які є колишніми членами фракції ОПЗЖ. Коли ви прочитаєте ці постанови, ви звернете увагу, що це бджоли проти меду. Тобто вони націлені саме на те, щоб зберегти мандат. Я не могла під цим підписатися", - пояснила вона.

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З її слів, інші постанови і законопроєкт Кабінету Міністрів, вирішують частину питань, зокрема щодо місцевих депутатів на тимчасово окупованих територіях, але не вирішують питання народних депутатів.

"Ця постанова, яку пропонує Дунда та "Європейська Солідарність", не вирішує питання в конституційному руслі. Нам потрібно дотримуватися принципів конституціоналізму, а не просто приймати популістські рішення, які не можна буде імплементувати або вони будуть імплементовані таким чином, що всі ці нинішні депутати ОПЗЖ звернуться до Конституційного Суду, до Верховного Суду, або взагалі до Європейського суду з прав людини і відновлять свій статус. Це буде вкрай погана ситуація для нас", - наголосила "слуга народу".

"Я пропонувала Дунді створити робочу групу для пошуку конституційного рішення. І, насправді, воно є. Є законопроєкт, який зареєстровано ще в червні минулого року, який я підтримую, який є конституційним, який вирішує питання припинення де-факто повноважень депутатів ОПЗЖ. Він спирається на ст. 51 Регламенту, коли за рішення Регламентного комітету, а потім Верховної Ради, всі депутати колишньої фракції ОПЗЖ припиняють свою фактичну діяльність в якості депутатів – вони не можуть відвідувати ніякі засідання, ні Верховної Ради, ні комітетів, ні підкомітетів. Тобто вони фактично є такими, що не можуть здійснювати ніякі свої повноваження", - запропонувала Подгорна.

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"Звичайно, всім би хотілось просто забрати мандат, але такі рішення підривають наше європейське майбутнє. На це сильно звертатимуть увагу наші європейські партнери, які б хотіли, щоб рухалися в конституційному руслі. Рішення щодо позбавлення мандатів теж може бути, але для цього достатньо піти шляхом, яким вже йде Верховна Рада. У нас вже було два кейси – окремі постанови стосовно Рабіновича, Василевського. Ми забрали у них мандати, але підставами були наявність подвійного громадянства і паспортів інших країн. Але є ще одна підстава, коли шість місяців депутати не виконують свої повноваження, знаходяться фактично за межами країни. Ми можемо їх притягнути до політичної відповідальності. Індивідуально на кожного, хто не знаходиться на території України, ми приймаємо таку постанову і забираємо у них мандати. Звичайно мова йде не про всіх депутатів. Всі інші можуть бути нейтралізовані через прийняття законопроєкту на основі ст. 51 Регламенту. Ось такі рішення знаходяться в руслі Конституції і верховенства права, і це вкрай важливо для нашої держави", - резюмувала нардеп.