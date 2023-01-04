Рейтинг Шольца знизився майже вдвічі за рік

У Німеччині за 2022 рік впала довіра до всіх ключових політичних інститутів - зокрема, до федерального уряду та канцлера Олафа Шольца.

Про це свідчать результати дослідження Trendbarometer, здійсненого соціологічною компанією Forsa, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як і в усі попередні роки, найбільшою довірою серед політичних інститутів користується федеральний президент: 63% німців мають велику довіру до Франка-Вальтера Штайнмаєра.

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Далі в рейтингу довіри зі значним відривом перебувають уряди федеральних земель (46%), бургомістри й члени міських рад (44%), міські та общинні представництва (по 43%). Лише 37% німців все ще мають велику довіру до Бундестагу, 34% - до федерального уряду та 33% - до федерального канцлера.

Таким чином, довіра до уряду за рік впала на 22%, а до Шольца - на 24%. Для порівняння: на рубежі 2020-2021 років у розпал коронавірусу 75% мали велику довіру до його попередниці Ангели Меркель.

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Крім того, 31% респондентів усе ще мають велику довіру до Європейського Союзу, а 17% - до політичних партій.

Соціологи простежили чіткі відмінності в рівні довіри до політичних інститутів між прихильниками окремих партій. Виборці Соціал-демократичної партії довіряють більшості політичних інститутів більше, ніж прихильники консервативного блоку ХДС/ХСС. Натомість серед прихильників праворадикальної "Альтернативи для Німеччини" довіра до політичних інститутів становить 2-3%.

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Опитування було проведене з 15 по 22 грудня 2022 року на основі репрезентативної вибірки у 4003 повнолітніх громадянина Німеччини.