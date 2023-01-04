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У російському посольстві в Латвії знайшли невідому речовину

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У російському посольстві в Латвії знайшли невідому речовину
У посольстві РФ в Ризі знайшли пакет із речовиною невідомого походження.

Про це повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

О 15:08 до служби надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження.

Наразі на місці події працюють пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.

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У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.

Топ коментарі

  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    Це саме та речовина, з чумадана путіна... Секретний інгредієнт руського миру...
  • Urs
    у уборщицы спрашивали?
  • Bob Fayn
    дама гуляла по бульвару з собачкою..на неї напав грабіжник ,вирвав з руки мішечок...
    .перехожі питають даму
    --чому ви ніяк не реагуєте?
    дама
    --а навіщо? в мішечку знаходились нечистоти від моєї собачки
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