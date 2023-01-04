Данілов про німецькі танки для ЗСУ: Якщо Шольц хоче війни з РФ під Берліном, може продовжувати гру

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов упевнений, що передача Україні сучасних танків – це питання часу, і Німеччині варто на це піти, якщо вона не хоче, щоб війна з росіянами продовжувалася вже на її території.

Про це він сказав в інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном та під Штутгартом на німецьких танках, то вони й надалі можуть продовжувати таку гру, проводити дослідження: чи треба давати танки, чи не треба", – сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що розв'язана Росією війна є "величезним викликам" для Європи, і країни, які розуміють це, допомагають Україні "на 150%".

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"Ті країни, які потроху починають прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали цей рух. І я дякую і німцям, і французам, що вони змінили свою точку зору", – сказав Данілов.

Він також висловив упевненість у тому, що "питання танків – це питання часу".