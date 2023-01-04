"Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ, - Тимошенко

Партія "Батьківщина" була й залишається головним опонентом проросійської "Партії регіонів", яка потім сховалася за назвою ОПЗЖ.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи відмову підписати зверненням до спікера Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій, яке підготував "слуга народу" Олег Дунда, передає Цензор.НЕТ.

"У час, коли картонні патріоти засновували "Партію регіонів", а після Помаранчевої революції призначали Януковича прем'єр-міністром, у час, коли "конструктивні" громадські організації та липові "патріоти" обслуговували "Партію регіонів" за гроші з чорної каси та допомагали фальшувати обрання Януковича президентом у 2010 році, – саме у цей час мене та "батьківщинівців" кремль та "Партія регіонів" гноїли у тюрмах та політично репресували.

"Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ (читай "Партії регіонів") у будь-який конституційний спосіб.

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Так, люди, які допомагали кремлю готувати агресію проти України, не мають права сидіти у Верховній Раді!

Так, партія, чільні представники якої втекли за межі країни у перші дні війни, не може приймати рішення, від яких залежить наша Перемога!

Фракція "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт, покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів.

Водночас ми очікуємо від силових структур порушення кримінальних справ проти чинних народних депутатів за зраду, та передачу їх до Верховної Ради! Де вони, ці кримінальні справи? І хто у силових структурах прикриває колаборантів?

Дійте!

Слава Україні!" - заявила Тимошенко.