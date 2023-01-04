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Янукович 7 березня сидів у Мінську, бо це був дедлайн РФ із захоплення Києва, - Данілов

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Янукович 7 березня сидів у Мінську, бо це був дедлайн РФ із захоплення Києва, - Данілов
Втікач Віктор Янукович 7 березня прилетів до Мінська, оскільки до цього дня росіяни розраховували захопити половину України разом зі столицею та відправити туди своїх маріонеток для формування проросійського "уряду".

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами секретаря РНБО, росіяни мали два плани. Перший план – максимум до 7 березня окупувати лівобережну частину України з Києвом. Саме в цей день, наголосив Данілов, Янукович перебував у Мінську, оскільки він нібито мав на той час уже бути в Україні.

Наступним етапом, за його словами, росіяни хотіли захопити всю Україну до самого Львова та сподівалися здійснити це за 19 днів.

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Данілов наголосив, що повністю підготуватися до повномасштабної війни неможливо, але весь апарат РНБО почав готуватися з грудня 2019 року "дуже-дуже потужно".

"Якби держава не була готова до війни, то за три-п'ять днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", – упевнений Данілов.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    згідно оманському договорняку, Zeкоманда мала здати Київ за три дні. однак ні рашисти, ні клоуни не взяли до уваги, що у народу України і ЗСУ були інші плани. Тому зараз клоун вимушений грати роль боневтіка.
  • Валерий Петрушко 5b48e6da
    Готовились вони. Ага, асфальт і шашлики.
  • Evgeny N
    "Якби держава не була готова до війни, то..." Джерело: https://censor.net/ua/n3391312

    Херсон був би захоплений за 1 добу, Суми та Чернігів були б в повному оточенні через 36 годин, за 24 години після вторгнення бої велися б у передмісті столиці, Маріуполь був би в оточенні і повністю зруйнований (з десятками тисяч жертв), за 2 доби було б захоплено додатково ще більше 15% території України...

    Ой! Так та же й сталося! То в чому була підготовка, Данілов? Ти перевдягнувся в чорну сорочку?
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