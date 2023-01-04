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Жодна західна розвідка на початку повномасштабного російського вторгнення не давала шансу Україні від слова "зовсім", - Данілов

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Жодна західна розвідка на початку повномасштабного російського вторгнення не давала шансу Україні від слова "зовсім", - Данілов
У 2022 році представники "різних спецструктур" країн-партнерів прогнозували Україні окупацію, ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це те, що вони нам говорили. Я їм всім говорив: ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння - жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова "зовсім". Вони всі вважали, що ми не матимемо таких спроможностей", - заявив Данілов.

"Вони вважали, що ми такі, як росіяни. Це велика помилка", - додав секретар РНБО.

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За словами Данілова, вирішальним у перші тижні вторгнення було те, що український народ "став на захист незалежності України".

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Топ коментарі

  • Volodymyr Zakaluzhnyi
    Так і ви, чєрті зелені, думали, що капітулюєте і залишитесь смотрящіми путіна по Україні. А тут звідкись взялись Залужний, Наєв, Марченко, Кривонос - і сказали ***** не вийде підери малороські!
  • Андрей Ивашкевич
    А що вони могли думати, коли бачили вашу " підготовку " країни до вторгнення?
  • Orest Levko
    Це виправдовує "шашличну" владу, пане Данілов?
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