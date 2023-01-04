Дії Росії проти України можна кваліфікувати як геноцид, - посол Канади Галадза

На думку пані посла Канади в Україні Лариси Галадзи, дії Росії в контексті повномасштабної війни проти України можна вважати геноцидом українського народу.

Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту Kyiv not Kiev, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я вважаю, що навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид. Немає потреби шукати їх. Путін абсолютно чітко заявив, що Україна і українці не мають права на існування. Тобто якщо ви питаєте мою особисту думку, – так, однозначно", – заявила Галадза.

На думку дипломатки, покарання за злочин геноцид для Росії має бути присуджене в межах правової системи – йдеться про тюремні строки та репарації.

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"Вони (Росія) порушили міжнародне право. Вони порушили Статут ООН і порушили права людини. Тому нам потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росію до відповідальності, росіян до відповідальності: людей, які приймали рішення про це, людей, які віддавали накази. Тих, що вчинили звірства – пройтися по них всіх з самого верху і донизу, а потім ще раз", – наголосила вона.

Пані посол Канади також зауважила, що не бачить ніяких ознак готовності Росії до переговорів з Україною.

"Путін нещодавно сказав, що він не збирається відмовлятися від нападів та війни навіть на час різдвяних свят. Він намагається переконати своїх друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, ви абсолютно праві, це частина російської дезінформації, та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом", – додала Галадза.