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Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

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Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    паша мерседес пнх)?
  • Evgeny N
    Офіційно ПЦУ не перейшла на григоріанський (новоюліанський) календар. Тому, знову ж таки ОФІЦІЙНО, це свято в ПЦУ саме 7-го січня.
    Але в цій новині головне не це, а те, що богослужіння буде відбуватися в УСПЕНСЬКОМУ СОБОРІ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ, яку РПЦ-ФСБ вважали своєю.
    А перехід на нові дати святкування - то вже питання часу: після повномаштабного вторгнення та після того, як на УПЦ МП з'являться табличкі РПЦвУ, на мою думку, це піде набагато швидше
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    окстись, москаль) твоє свято тепер в ростові - ****** туди.
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