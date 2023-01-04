Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври
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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.
"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться у повідомленні.