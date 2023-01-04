Естонія поновила роботу над конфіскацією активів РФ на користь України
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.
Кабінет міністрів Естонії дав відомствам завдання опрацювати правовий бік питання конфіскації російських активів, заморожених у країні.
За словами естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, мета в тому, щоб створити основу для подальшого використання цих заморожених активів для відновлення України.
"Замороження означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, перебуває в підвішеному стані. Мета має бути в тому, щоб цей великий ресурс спрямувати на відновлення, на підтримку України", - пояснив він.
Рейнсалу впевнений, що створення правових умов для цього рішення необхідне і воно стане важливим прецедентом.
"У перспективі це істотно послабить Росію, залякає агресора. Отже, політичне обґрунтування для нього є. Щодо пошуку юридичного обґрунтування, то зараз у Європі правило, що відчуження майна можливе, якщо є конкретне рішення суду. Зокрема, наприклад, у разі кримінального діловодства - конфіскація", - наголосив глава МЗС.
Він додав, що міжнародне право загалом передбачає механізм компенсації з боку сторони, яка заподіяла шкоду, і вважає, "що в цьому сенсі юридично це можливо, а політично вкрай необхідно зробити".
Очікується, що протягом місяця уряд Естонії отримає конкретний список пропозицій, і на їхній основі ухвалюватимуть подальші рішення.