Болгарія не надаватиме Україні деякі боєприпаси, бо сама не має їх у достатній кількості, - міністр оборони Стоянов

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український візаві Олексій Резніков просив його про надання боєприпасів, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", посадовець заявив журналістам 4 січня.

Він наголосив, що країна не експортує озброєння та техніку за межами переліку, затвердженого рішенням парламенту.

"Ми не хочемо, щоб (нинішній) тимчасовий уряд був схожий на уряд (попередній уряд Кирила Петкова), який роздав болгарську зброю і залишив болгарську армію без необхідного спорядження", - сказав Стоянов.

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Він також розповів, що українська сторона зверталась із проханням надати озброєння, що не входило до затвердженого переліку.

"Міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі і чого у нас немає і не може бути надано. У нас немає достатньої кількості. Йдеться не про С-300. Йдеться про боєприпаси", – уточнив Стоянов, додавши, що під час переговорів ішлось і про бронетехніку.

"Нічого не було узгоджено конкретно, що буде надано додатково. Те, що дається Україні, відбувається відповідно до рішення Національних зборів (парламенту)", - підкреслив він.

Нагадаємо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

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Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.