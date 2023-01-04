Росія найближчим часом зосередить зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки, - Міноборони

Росія незмінно прагне примусити Україну до переговорів силовим шляхом. Для цього найближчим часом зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар’їнки.