Невдовзі буде більше хороших новин про зброю, - Кулеба

Рішення Франції про постачання легких танків Україні – це результат лише однієї з восьми міжнародних розмов президента Володимира Зеленського за три дні.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, додавши, що "вже невдовзі буде більше хороших новин щодо зброї".

"Багато інших важливих рішень — у роботі", – зазначив Кулеба.

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"Міжнародний non-stop приносить конкретні результати для зміцнення України та нашого війська. Всі сили мобілізовані на те, щоб 2023 став переможним для України. Працюємо на це", – додав міністр.