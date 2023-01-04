Новини • Допомога Україні

Невдовзі буде більше хороших новин про зброю, - Кулеба

4 78121
Невдовзі буде більше хороших новин про зброю, - Кулеба
Рішення Франції про постачання легких танків Україні – це результат лише однієї з восьми міжнародних розмов президента Володимира Зеленського за три дні.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, додавши, що "вже невдовзі буде більше хороших новин щодо зброї".

"Багато інших важливих рішень — у роботі", – зазначив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про німецькі танки для ЗСУ: Якщо Шольц хоче війни з РФ під Берліном, може продовжувати гру

"Міжнародний non-stop приносить конкретні результати для зміцнення України та нашого війська. Всі сили мобілізовані на те, щоб 2023 став переможним для України. Працюємо на це", – додав міністр.

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    ай да Зеленский, ай да молодец!
    а между тем, на вопрос "сколько лет придурку?" Google отправляет к его биографии.... )))
  • CrossFirenko
    Один перед одним зельониє напускають загадковий вигляд, роздувають щоки, і загадково щось натякають, щоб придати собі хоч якусь значимість в тіні ОПи.
  • Evgeny N
    Якщо ще неврегульовані юридичні (читай - дипломатичні) питання, то не патякай, а вирішуй їх. Якщо такі питання вирішені, то чого ти патякаєш? То вже справа МО та ЗСУ.

    Як же вже дістало! Ситуацію на фронті коментують радники/заступники "верховного" завгоспа і воно саме, а не пресслужба МО чи ГШ; експертами є люди, прогнози яких справдилися аж 1 раз за 20 років "вангування"; про безпеку розказують люди, які в цій сфері ніколи не працювали; прогнози в секторі економіки дають тамади, фотографи, лобісти бізнесу; міжнародні відносини тримаються на "корабельних соснах" та "оральних сексологинях"; журношлюхи мосейчучкового розливу розповідають про досягнення в правах і свободах... І всі крадуть! Мабуть ті миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, вже померли від інфаркту, коли спостерігали, як крадуть "новиє ліца"

    Вони дійсно вважають, що безсмертні і відповідальність ніколи не настане?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини