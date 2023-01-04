Новини • Допомога Україні

Байден підтвердив, що постачання Україні БМП Bradley обговорюється

7 80859
Байден підтвердив, що постачання Україні БМП Bradley обговорюється
Президент США Джо Байден підтвердив, що у Сполучених Штатах триває обговорення постачань американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ.

 Про це у Twitter повідомила журналістка Bloomberg з пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

29 грудня агентство Bloomberg з посиланням на ознайомлених із питанням неназваних співрозмовників повідомило, що США обмірковують передачу Україні бойових машин Bradley, проте остаточного рішення поки що не ухвалено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США обмірковують постачання Україні БМП Bradley, – Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Ви у слові ***** зробили аж 4 помилки. Це неприпустимо!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ///
    ЗСУ у середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
  • переигравший ботокс
    Допомога надається крапельними методами, якби дали вдосталь військової техніки ще на початку весни, то війна би скінчилась до літа
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини