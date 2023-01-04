Повітряні сили знищили за добу російський штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52. ІНФОГРАФІКА

У середу підрозділи українських зенітників Повітряних сих знищили ворожий штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 і російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"4 січня 2023-го: ЗНИЩЕНО ШТУРМОВИК Су-25, ВЕРТОЛІТ Ка-52 та БпЛА "ОРЛАН-10". З 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сих Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Слава Україні! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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