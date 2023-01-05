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На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися і закріплюються на нових позиціях, - МВС

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На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися і закріплюються на нових позиціях, - МВС
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та контратакою захопили позиції окупантів.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій українських захисників. Втім штурм провалився.

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Під час бою охоронці кордону знищили дев'ять окупантів, ще близько 20 поранили.

"Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", – йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • YU ST
  • Вася Шевченко f77d76ba
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