На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися і закріплюються на нових позиціях, - МВС
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На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та контратакою захопили позиції окупантів.
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій українських захисників. Втім штурм провалився.
Під час бою охоронці кордону знищили дев'ять окупантів, ще близько 20 поранили.
"Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", – йдеться у повідомленні.