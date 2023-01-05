На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися і закріплюються на нових позиціях, - МВС

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та контратакою захопили позиції окупантів.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій українських захисників. Втім штурм провалився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія найближчим часом зосередить зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки, - Міноборони

Під час бою охоронці кордону знищили дев'ять окупантів, ще близько 20 поранили.

"Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", – йдеться у повідомленні.