Павлюк про загрозу з Білорусі: Кордон - суцільні мінні поля, наведено артилерію ЗСУ

У разі повторної спроби окупантів наступати на Київ Сили оборони України розраховують зупинити їх ще на кордоні Білорусі, і для цього ведуться відповідні роботи.

Про це в інтерв'ю у телемарафоні заявив командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що Україна постійно відстежує весь рух підрозділів армії РФ, їх нові точки дислокації та полігони, тому, на його думку, військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби РФ наступати на столицю.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", – сказав Павлюк.

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За словами командувача обороною столиці, весь кордон України з Білоруссю зараз являє собою "суцільні завали та мінні поля", щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – заявив Павлюк.