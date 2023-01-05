Справедливий мир в Україні має містити принцип територіальної цілісності, - Білий дім

Справедливий мир в Україні має передбачати суверенітет і територіальну цілісність країни.

Про це на брифінгу 3 січня повідомила спікерка адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, текст брифінгу опублікували на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми всі підтримуємо справедливий мир. Ви чули, як президент [Байден] сказав ці самі слова на пресконференції, коли президент Зеленський здійснив свою першу поїздку за 300 днів після початку російської агресії. Але коли ми говоримо про справедливий мир, це має містити принципи суверенітету і територіальної цілісності ООН", – зазначила вона.



Жан-П'єр наголосила, що Росія не готова до серйозної дипломатії, а навпаки, піднімає ставки у війні проти України.

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"Вони подвоюють ставку на анексію української території і наполягають на тому, що вони її збережуть. І це те, що вони роблять. Тож це взагалі не основа для справжньої дипломатії", – сказала вона.



Спікерка Білого дому додала, що США й надалі надаватимуть військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів.