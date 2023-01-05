Україна не повторить помилки з Будапештським меморандумом: виявляється, що підпис президента США в цьому світі нічого не вартий, - Данілов

Перемога України має передбачати позбавлення Росії ядерної зброї.

Про це 4 січня в ефірі національного телемарафону, який транслює канал "Рада", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За його словами, сьогоднішня небезпека РФ для Європи й усього світу зумовлена помилками Заходу, які зробили росіян ядерними монополістами внаслідок Будапештського меморандуму.



"У кінці 90-х років було хибне рішення, що за всю територію колишнього СРСР має відповідати Москва. Якщо б ставку робили на нашу країну чи на Казахстан – була б зовсім інша конфігурація", – сказав Данілов.

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Він наголосив, що Україна зробила висновки з того, як сторони, які давали Києву гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконали їх. І після воєнної перемоги над РФ не повторить такої помилки.



"Ми вже не дамо себе заводити в Будапештські меморандуми. Виявляється, що підпис американського президента в цьому світі нічого не вартий. Це абсолютно нісенітниця – якщо президент США поставив свій підпис, то він має за нього нести спільну відповідальність", – сказав він в інтерв'ю.



Те, як західні партнери зараз трактують умови меморандуму, за словами Данілова, має "сумний" вигляд.



"Маючи такий досвід, ми робимо висновки... Конфігурації альянсів у світі після нашої перемоги будуть зовсім інші. Я неодноразово говорив і повторю: наша перемога настане тоді, коли Росія буде позбавлена ядерної зброї. Ми не можемо її залишати в руках божевільних, це дуже небезпечно", – пояснив секретар РНБО.