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Ми почули заяви нового глави МЗС Ізраїлю щодо війни РФ проти України. Поки що рано говорити, якою саме буде позиція країни, - Кулеба

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Ми почули заяви нового глави МЗС Ізраїлю щодо війни РФ проти України. Поки що рано говорити, якою саме буде позиція країни, - Кулеба
Поки що рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни РФ проти України після зміни уряду.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 4 січня на онлайн-брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Міністра запитали, чи реально, що Ізраїль погодиться надати Україні системи протиповітряної оборони.

"Побачимо, – відповів Кулеба. – Ізраїль – країна непроста. Досвід взаємодії з паном [прем'єр-міністром Біньяміном] Нетаньяху в України є, заяви та дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю [Елі Коена] ми почули. Зараз, якщо чесно, рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю це, але нехай усі це побачать спочатку".

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Топ коментарі

  • Pan Lipko
    Ізраільські деталі дуже хитро зроблені. Вибір між цивілізованим світом і союзом тираній, здавалося, б доволі очевидний, тим більше що вони існують саме завдяки США, але якийсь незрозумілий росгешефт, що заважає зробити цей правильний вибір, може привести до дуже сумних та трагічних наслідків.
  • Вячеслав 43a0ae0b
    не надо отмазывать путинских жидов в тель-авиве - к сожалению правительсвто израиля легло под кремлядей -позорище
  • Вячеслав 43a0ae0b
    израиль всю свою историю пропагандировал Холокост как геноцид еврейского народа и вот когда пришло время признать такой же геноцид украинцев от кацапских ублюдков - что вы сделали? отморозились на официальном уровне как поцы - двойные стандарты вам сильно повредят в будущем
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