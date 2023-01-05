Ми почули заяви нового глави МЗС Ізраїлю щодо війни РФ проти України. Поки що рано говорити, якою саме буде позиція країни, - Кулеба
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Поки що рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни РФ проти України після зміни уряду.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 4 січня на онлайн-брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Міністра запитали, чи реально, що Ізраїль погодиться надати Україні системи протиповітряної оборони.
"Побачимо, – відповів Кулеба. – Ізраїль – країна непроста. Досвід взаємодії з паном [прем'єр-міністром Біньяміном] Нетаньяху в України є, заяви та дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю [Елі Коена] ми почули. Зараз, якщо чесно, рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю це, але нехай усі це побачать спочатку".