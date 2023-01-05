Бахмут зруйновано на понад 60%, - Кириленко

Внаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований, а в середу через ворожий обстріл у місті загинули дві жінки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"…Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста…

Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.

Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване.

І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня. – Ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули", - йдеться в повідомленні.

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