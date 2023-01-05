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Норвегія передала Україні 10 тис. артснарядів

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Норвегія передала Україні 10 тис. артснарядів
Норвегія передала Україні ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

Артилерійські снаряди можна використовувати в кількох видах артилерійських озброєнь, зокрема самохідних гаубицях M109.

"Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил", – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.

Він заявив, що Норвегія продовжить підтримувати Україну у 2023 році, а його відомство перевірить, яку зброю для ЗСУ можна придбати безпосередньо у виробників.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Котя Бегемоткин
    Тот долбень, который кукарекает, что 10 000 снарядов это мало, пусть проблеет, сколько снарядов он лично передал для ВСУ. Так что, петушки, зря кукарекаете по заданию козломордых кацапов и их фюрера, срущего в чемодан. Украина благодарна любой помощи.
  • Eques Patriam
    З світу по каплі та буде море.

    І це саме капля бо нагадую що рф за день витрачала на початку около 60 тисяч снарядів, а зараз на рівні 20-30 тисяч снарядів.
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