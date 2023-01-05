Норвегія передала Україні 10 тис. артснарядів
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Норвегія передала Україні ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ.
Артилерійські снаряди можна використовувати в кількох видах артилерійських озброєнь, зокрема самохідних гаубицях M109.
"Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил", – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.
Він заявив, що Норвегія продовжить підтримувати Україну у 2023 році, а його відомство перевірить, яку зброю для ЗСУ можна придбати безпосередньо у виробників.