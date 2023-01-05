Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих територій у правове поле РФ, - Генштаб
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Росія прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 січня щодо російського вторгнення.
"Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле Російської Федерації. Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка із 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.