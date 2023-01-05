У щоденних зведеннях про Україну РФ намагається відвернути увагу від своїх провалів, - ISW

У Міноборони РФ знову змінили риторику та формат своїх щоденних зведень про війну в Україні, щоб відвернути увагу від своїх провалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Із 3 січня у зведеннях окупантів особлива увага наголошується на ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення. Водночас значно менше йдеться про безуспішні наземні атаки.

Також оновлені зведення зосереджені на невеликих населених пунктах та групових ударах за типом мети, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічну орієнтацію та перевірку заявлених ударів.

Міноборони Росії раніше форматом зведень намагалося наслідувати український Генштаб у відповідь на широко поширену критику блогерів з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після низки невдач восени 2022 року.

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